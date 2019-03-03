قيّم مسؤول لبناني بارز لصحيفة "الشرق الأوسط" الدور الذي تقوم به مجموعة "E4" التي تضم فرنسا وبريطانيا ألمانيا وإيطاليا وتقوم بالتواصل مع إيران بأنه "جيّد، لكن من الصعب إمراره مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما دام هو على موقفه الذي اتخذه بالانسحاب من الاتفاق النووي".
ولفت إلى أنه "على الدول الأوروبية أن تنسّق مع رئيس البيت الأبيض لإنتاج حل لا يظهر فيه بأنه متراجع عن موقفه الحاد الذي اتخذه، وأن الأمور الثلاثة التي حددتها مجموعة E4 تصلح أن تكون مسودة لمخرج بعد إضافة فقرات تطمئن إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول لبناني للشرق الأوسط: دور مجموعة الدول الأوروبية الأربعة جيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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