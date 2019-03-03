البنتاغون يعلن وقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في بيان، أنه "نتيجة للتنسيق الوثيق، قرر الجانبان الأميركي والكوري الجنوبي، وقف سلسلة من التدريبات العسكرية المعروفة باسم "فرخ النسر" (فول إيجل) و"العزم الرئيسي" (كي ريزولف)".
ولفتت الوزارة إلى أن "الاتفاق جاء عقب محادثة هاتفية بين القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، ونظيره الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو".
وأوضحت أن "أميركا وكوريا الجنوبية يؤكدان مواصلة التعاون المشترك بينهما لمواجهة التحديات الأمنية".
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