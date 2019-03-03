انقلاب الادوار

غريب امر الانسان، فهو يعتبر نفسه الله عندما يكون مسيطرا على الاوضاع والاحداث في حياته، وينقلب بسرعة ليأخذ دوره الحقيقي كإنسان يسبح الله ويشكره على عطاياه...
ما اشبهنا بالغني في حياتنا، وما ابعدنا عن لعازر. ونحن نعتبرها اهانة اذا ما تم تشبيهنا بلعازر، دون اي سبب سوى لان نظرة الناس اليه يشوبها الازدراء.
يعلم الله عنا اكثر من انفسنا ومثال الغني ولعازر خير دليل على ذلك. فلنعمل على عدم قلب الادوار، ولنقتنع بدورنا الانساني ونتخلى عن محاولة اخذ دور الله.
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