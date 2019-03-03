"عمال اليومية والمناطق النائية" .. برلماني: 5 حالات مستثناة من قانون الدفع الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم

أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك بعض المناطق الجغرافية، مستثناه من قانون الدفع الإلكتروني.

وقال بدراوي لمصراوي، إن المادة "3" من القانون أتاحت لرئيس الوزراء استثناء بعض المناطق الجغرافية من القانون.

وأوضح، أن الاستثناءات تنطبق على المناطق ذات الطبيعة الأمنية الخاصة مثل "شمال سيناء"، والمناطق النائية مثل القرى والأرياف، والمناطق غير المهيأة بأجهزة ولا يوجد بها إنترنت، وعمال اليومية بالأراضي الزراعية.

وتنص المادة الثالثة، من قانون الدفع الإلكتروني: على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، فى مجموعه.