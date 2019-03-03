حدث ليلاً| إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. وانهيار كوبري الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 :
شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المحلية والدولية، كان أبرزها إعلان وزارة التعليم لجدول امتحانات الثانوية العامة، وانهيار كوبري كفر الجمال على طريق مصر إسكندرية الزراعي، ودوليًا إعلان بوتفليقة عن ممتلكاته تمهيدًا لترشحه لانتخابات الرئاسة، ودعوة رئيس حزب الأمة السوداني المعارض للرئيس عمر البشير بالتنحي عن الحكم..
وإليكم أبرز الأخبار..
قرار جديد من "التعليم" في واقعة فيديو ضرب طالب الإسكندرية
"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل سقوط كوبري "كفر الجمال"
رسمياً.. التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة
بالصور- انهيار كوبري مشاة "كفر الجمال" في القليوبية
المستشار الإعلامي للحكومة يكشف سبب سقوط كوبري "كفر الجمال"
عمرو أديب: "بيراميدز" تبرع بـ10 ملايين جنيه لضحايا حادث محطة مصر -فيديو
إخلاء عقار من السكان بالمعصرة وفصل الكهرباء والغاز بعد هبوط أرضي
فتح طريق "مصر- إسكندرية" الزراعي بعد رفع أنقاض كوبري كفر الجمال المنهار
زعيم حزب الأمة المعارض يدعو البشير للتنحي
ترامب: سنهزم داعش بالكامل في سوريا اليوم أو بحلول الأحد
معارك عنيفة بين قسد وداعش في الباغوز السورية
بوتفليقة يعلن عن ممتلكاته تمهيدًا لترشحه لانتخابات الرئاسة
فنزويلا تحذر مجددًا من أي تدخل عسكري في أزمتها مع المعارضة
ترامب: حديث البعض عن اخراجي من البيت الأبيض "كلام هراء"
بالفيديو- نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة في تاريخها
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