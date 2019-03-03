الشعبويون يأملون في تحقيق مكاسب بانتخابات استونيا البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - تالين- (د ب أ):
يأمل اليمينيون الشعبويون في تحقيق مكاسب في الوقت الذي يتوجه فيه الناخبون في استونيا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد اليوم الأحد.
ويحق لما يقرب من مليون شخص التصويت لاختيار مرشحيهم في البرلمان المكون من 101 مقعد.
وفي ظل وجود 10 أحزاب و 1099 مرشحًا، فمن غير المرجح أن تحصل أي قوة سياسية واحدة على الأغلبية المطلقة في الانتخابات الثامنة للدولة المطلة على بحر البلطيق منذ حصولها على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات ستشهد سباقا متقاربا بين حزب الوسط بقيادة رئيس الوزراء يوري راتاس وحزب الإصلاح الليبرالي.
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