“بيزنس إنسايدر”: هذه أقوى 10 دول في العالم بـ2019

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مارس 2019 07:08 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نشرت صحيفة “بيزنس إنسايدر Business Insider” الأميركية، قائمة بأقوى 10 دول في العالم لعام 2019، تضمنت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى، والمملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة.

وقد اعتمدت الصحيفة في تقييمها على النفوذ السياسي والمالي لكل دولة مدرجة في القائمة، إضافة إلى تحالفاتها الدولية وقوتها العسكرية، وطريقة إدارتها للقضايا الدولية.

وتم إعداد القائمة عن طريق US News and World Report بالتعاون مع جامعة “بنسلفانيا”، من خلال استبيان شمل 20 ألف شخص، حيث تم سؤال المشاركين عن آرائهم في 80 دولة حول العالم.

وبحسب “بيزنس إنسايدر”، فإن قائمة الدول الـ 10 الأقوى في العالم هي:

10- كوريا الجنوبية

والتي كانت مدرجة في المرتبة الـ11 خلال عام 2018. فهي سابع أكبر دولة مصدرة في العالم، واقتصادها يقع في المرتبة الـ11 من حيث القوة، كما أنها عضوة في العديد من المنظمات الدولية مثل مجموعة الـ20 (G20) ومنظمة التجارة العالمية (WTO).

9- المملكة العربية السعودية

وصفت بـ”عملاق الشرق الأوسط”، فهي تمتلك احتياطات كبيرة جداً من البترول، وتقوم بالتصدير للعديد من الدول حول العالم، كما أن ملايين المسلمين يزورون مكة المكرمة على مدار السنة.

8- إسرائيل

بحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تمتلك واحداً من أقوى الاقتصادات بالعالم.

7- اليابان

تعتبر من أكثر دول العالم تفوقاً في التقدم التكنولوجي والتعليم، وهي تمتلك ثالث أقوى اقتصاد بالعالم.

6- فرنسا

من أقدم الدول، وتمتلك تأثيراً دولياً في السياسة والعلوم والاقتصاد والحضارة. كما أنها تمتلك واحداً من أقوى الاقتصادات حول العالم.

5- المملكة المتحدة

تمتلك المملكة المتحدة تأثيراً دولياً كبيراً في المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والحضارية، كما أن العاصمة لندن من أكثر مدن العالم التي يزورها السياح من حول العالم.

4- ألمانيا

تمتلك أكبر كثافة سكانية في دول الاتحاد الأوروبي، كما أنها تمتلك أمهر قوة عاملة حول العالم، وهي تتميز بتأثيرها الكبير في الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية.

3- الصين

الصين تمتلك أعلى كثافة سكانية في العالم، كما تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

2- روسيا

أكبر دول العالم من حيث المساحة وتمتلك حدوداً مشتركة مع العديد من الدول، وتنبع قوتها من التأثير السابق للاتحاد السوفيتي وقوتها الاقتصادية المعتمدة على البترول واحتياطات الفحم، إضافة إلى قوتها العسكرية.

1-الولايات المتحدة الأميركية

تعتبر الولايات المتحدة الأميركية القوة الاقتصادية والعسكرية الأكبر في العالم، إضافة إلى تأثيرها الحضاري على العالم، من خلال الكتب والأفلام والموسيقى والتلفزيون.

المصدر: – العربية.نت