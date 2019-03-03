حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، ويحتمل تساقط زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وبينما يطرأ، غدًا، الإثنين، انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبعد غدٍ، الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.