الحياة: الرئيس عون سيزور موسكو بناء لدعوة رسمية وجهت إليه في 26 آذار

أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن يزور الرئيس اللبناني العماد ميشال عون موسكو بناء لدعوة رسمية وجهت إليه في 26 آذار الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس. وإذا ثبت موعد زيارة عون في تاريخ 26 آذار فيعني هذا أنها ستتم قبل انعقاد القمة العربية في تونس في 30 الجاري.

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