فتح طريق "مصر- إسكندرية" الزراعي بعد رفع أنقاض كوبري كفر الجمال المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت محافظة القليوبية، فتح طريق "مصر- إسكندرية" الزراعي أمام قرية كفر الجمال فى مركز طوخ، بعد إزالة أنقاض الكوبرى الذي انهار مساء أمس السبت.

وذكرت المحافظة، في بيان لها، أنه جرى فتح الطريق أمام السيارات من الجانبين، بعد رفع أنقاض الكوبرى إلى جانبى الطريق حتى وصول أوناش أكبر من الموجودة فى مكان الحادث حاليا والتى يزن الونش الواحد منها 160 طنا.

كان الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية واللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تفقدا موقع سقوط كوبري مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ بطريق مصر إسكندرية الزراعي، بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالي به الأمر الذي تسبب في سقوطه دون خسائر بشرية.

وكشف المعاينة من الأجهزة المعنية أن الكوبري تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى والانهيار بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها مما أدى إلى اصطدامها بالكوبري وانهياره.

وتبين أن السيارة قادمة من القاهرة في اتجاه بنها، واصطدمت بالكوبري عند الكيلو 32 طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام كفر الجمال دون حدوث أي خسائر فى الأرواح.

وقال محافظ القليوبية أنه تواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تتواجد حالياً موقع الحادث، وتحويل حركة المرور من الطريق الزراعي بسبب الواقعة لمنع التكدس المروري بالطريق وسرعة التعامل مع الحادث ورفع الكوبري المنهار وتسيير حركة المرور بالطريق.