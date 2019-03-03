بعد اتهامه بالفساد.. مظاهرات مؤيدة ومعارضة لنتنياهو في تل أبيب

خرجت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، في تل أبيب، عقب إعلان النائب العام نيته توجيه تهم بالفساد إلى بنيامين نتنياهو.

وتظاهر أنصار لرئيس الوزراء في وسط تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وحاملين لافتات كتب عليها "نتنياهو.. الشعب معك" و"نتنياهو رئيس وزراء بلادي".

وعملت الشرطة على الفصل بين هذه المظاهرة وبين متظاهرين آخرين معارضين لرئيس الوزراء لوحوا بلافتات تدعو نتنياهو إلى ترك منصبه، كُتب عليها "حان الوقت لرحيل نتنياهو" و"وزير الجريمة"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.





وترشح نتنياهو، يبلغ من العمر 69 عاما، لولاية خامسة بعد نحو 13 عاما في السلطة، ولا يلزمه الاتهام قانونيا بالتنحي، إلا إذا أدين واستنفدت كل الاستئنافات.

وقال نتنياهو، الخميس، عقب إعلان النائب العام قراره "أنوي أن أواصل خدمتكم، بصفتي رئيسا للوزراء، لسنوات أخرى عدة".

وفي الرملة قرب تل أبيب عرض ناشطو حزب العمال المعارض على جدار سجن معسياهو رسالة عملاقة جاء فيها "نتنياهو... إسرائيل تشعر بالعار"، حسب ما جاء في بيان للحزب.





وليس نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي تناله اتهامات، فقد سبق وقضى إيهود أولمرت عقوبة في سجن معسياهو بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة الفساد.

كذلك، كان الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف أودع سجن معسياهو بتهمة الاغتصاب وجرائم جنسية أخرى.