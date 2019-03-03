انت الان تتابع مقتل وإصابة 21 من القوات الأفغانية في كمين لطالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مسئول أفغاني، اليوم السبت، أن تسعة من قوات الأمن لقوا حتفهم فيما أصيب 12 آخرون إثر كمين نصبه مسلحو حركة "طالبان" لقافلة تابعة للقوات في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "ذبيح الله أماني" قوله، اليوم، إن اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية والمسلحين استغرقت سبع ساعات في مقاطعة "سانجارك"، مشيرا إلى أن أربعة من القوات الأمنية في عداد المفقودين ويعتقد أنهم باتوا رهائن لدى المسلحين.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان "ذبيح الله مجاهد" مسئولية الحركة عن هذا الهجوم. الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الأفغاني مقتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر حركة طالبان وإصابة ستة آخرين خلال غارات جوية للقوات الأفغانية في شمال إقليم تاخار الأفغاني. وأصدر فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغاني