مقتل وإصابة 21 من القوات الأفغانية في كمين لطالبان

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أعلن مسئول أفغاني، اليوم السبت، أن تسعة من قوات الأمن لقوا حتفهم فيما أصيب 12 آخرون إثر كمين نصبه مسلحو حركة "طالبان" لقافلة تابعة للقوات في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "ذبيح الله أماني" قوله، اليوم، إن اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية والمسلحين استغرقت سبع ساعات في مقاطعة "سانجارك"، مشيرا إلى أن أربعة من القوات الأمنية في عداد المفقودين ويعتقد أنهم باتوا رهائن لدى المسلحين.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان "ذبيح الله مجاهد" مسئولية الحركة عن هذا الهجوم. الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الأفغاني مقتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر حركة طالبان وإصابة ستة آخرين خلال غارات جوية للقوات الأفغانية في شمال إقليم تاخار الأفغاني. وأصدر فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغاني
من جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان "ذبيح الله مجاهد" مسئولية الحركة عن هذا الهجوم.
الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الأفغاني مقتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر حركة طالبان وإصابة ستة آخرين خلال غارات جوية للقوات الأفغانية في شمال إقليم تاخار الأفغاني.
وأصدر فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغاني في الشمال، بيانا جاء فيه، أن الضربات الجوية استهدفت مخابئ مقاتلي طالبان؛ مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وإصابة ستة آخرين، وتم تدمير ثلاثة مخابئ على الأقل وثلاثة مواقع قتالية للمجموعة أثناء الغارات الجوية نفسها، وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.
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