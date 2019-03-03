شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، أن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترمب خلال حديثه في مؤتمر لناشطين محافظين «إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقًا ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية»، مبينًا أن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو قوية جدًا.