شكرا لقرائتكم بوتفليقة يحسم موقفه.. والمعارضة تحذر من التعنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي تترقب فيه الجزائر الأحد تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية، دعت المعارضة "الشعب إلى مواصلة حراكه" رفضاً للولاية الخامسة.

فقد دعت المعارضة الجزائرية في ختام لقاء تشاوري مساء السبت الشعب، إلى مواصلة حراكه، لغاية الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها وعدم الاستجابة لها.

وشددت في بيان على ضرورة حصول الشعب على حقوقه الدستورية، وخاصة الحق في التعبير والتظاهر ورفض سياسات الأمر بالواقع.

ودعت المعارضة ما أسمته بـ"مؤسسة الدولة العصبية" -الجيش- إلى حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم والاستجابة المسؤولة لمطالبهم المشروعة التي خرج الملايين من أجلها في جميع مدن الجزائر.

وكانت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري أكدت أنه سيتم تقديم أوراق ترشحه الأحد، قبيل انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

في حين أكد النائب في البرلمان الجزائري حسن عريبي، مساء السبت، على صفحته في "فيسبوك" أنه علم من مصادر جد مطلعة أن بوتفليقة قد فوض شخصاً ليضع ملف الترشح نيابة عنه لدى المجلس الدستوري يوم الأحد 03 مارس 2019.

يذكر أن مراسل "العربية" كان أفاد مساء السبت بأن بوتفليقة صرح بممتلكاته في وثيقة نشرتها صحيفة "المجاهد" الحكومية.