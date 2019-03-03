قال وزير هندي كبير إن الحكومة لن تعرض أدلة تؤكد مقتل "عدد كبير للغاية" من المتشددين في ضربات جوية داخل باكستان قبل أيام بعد شكوك بشأن وقوع قتلى في الهجوم الذي أجج التوتر بين البلدين المسلحين نوويا.
وهدأ التصعيد على ما يبدو بعدما سلمت باكستان طيارا هنديا أسيرا يوم الجمعة، وسطجهود من قوى عالمية لمنع نشوب حرب بين البلدين الخصمين.
لكن القصف استمر على جانبي خط المراقبة الذي يفصل بين شطري كشمير الهندي والباكستاني، وهو ما تكرر على مدى الأسابيع الماضية.
وقال جيش باكستان يوم السبت إن سلاحي الجو والبحرية "ما
وأثار هذا التصعيد قلق قوى عالمية منها الصين والولايات المتحدة اللتان حثتا الهند وباكستان على ضبط النفس لتجنب نشوب صراع آخر بين الجارتين اللتين خاضتا ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان والهند تخففان التصعيد والتوتر لا يزال مستمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.