كيندال جينر في عرض دار فيرساتشي.. حمالات الصدر لا تروق لها!

1 من أصل 9 العرض الوحيد الذي شاركت به كيندال جينر Kendall Jenner هذا الموسم حتى الآن، كان عرض دار “فيرساتشي” Versace وقد شاهدناها على المنصة في اطلالة رائعة باللون الأسود، كانت عبارة عن فستان قصير وجوارب نسائية من تحته مصنوعة من الدانتيل، والكثير من الاكسسوارات الذهبية وقد بدت متألقة وواثقة من نفسها. المصدر: سيدتي

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