انت الان تتابع اتهامات لـ27 موظفا في أكبر قضية فساد بتاريخ إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة دفاع إسبانيا

وجهت السلطات الإسبانية اتهاما رسميا لـ27 موظفا حكوميا في أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت، أن القضية استغرق التحقيق فيها 11 عاما، وتتعلق بالحصول على عشرات الملايين من الدولارات بشكل غير مشروع من خلال صفقات سلاح ترتبط بشركة ديفكس المملوكة للدولة. وأشارت "بي بي سي" إلى أن الاتهامات تتعلق بشكل محدد بوضع أسعار لصفقات سلاح تزيد بثلاثة أضعاف على السعر الحقيقي وتحويل العائدات إلى حسابات خارجية وإخفاء القيمة الحقيقية للأرباح.

وقد طالب المحققون بسجن الرئيس السابق لشركة ديفكس 50 عاما. وفي يونيو الماضي، بدأ إنياكي أوردانغارين، زوج شقيقة العاهل الإسباني، تنفيذ حكم بالسجن بتهم فساد، وعوقب المتهم بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته بالاختلاس واستغلال النفوذ والتهرب من الضرائب. ويعد زوج الأميرة كريستينا أول فرد من أفراد

Advertisements