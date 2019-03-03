اتهامات لـ27 موظفا في أكبر قضية فساد بتاريخ إسبانيا

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وزيرة دفاع إسبانيا
وجهت السلطات الإسبانية اتهاما رسميا لـ27 موظفا حكوميا في أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت، أن القضية استغرق التحقيق فيها 11 عاما، وتتعلق بالحصول على عشرات الملايين من الدولارات بشكل غير مشروع من خلال صفقات سلاح ترتبط بشركة ديفكس المملوكة للدولة. وأشارت "بي بي سي" إلى أن الاتهامات تتعلق بشكل محدد بوضع أسعار لصفقات سلاح تزيد بثلاثة أضعاف على السعر الحقيقي وتحويل العائدات إلى حسابات خارجية وإخفاء القيمة الحقيقية للأرباح.
وقد طالب المحققون بسجن الرئيس السابق لشركة ديفكس 50 عاما. وفي يونيو الماضي، بدأ إنياكي أوردانغارين، زوج شقيقة العاهل الإسباني، تنفيذ حكم بالسجن بتهم فساد، وعوقب المتهم بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته بالاختلاس واستغلال النفوذ والتهرب من الضرائب. ويعد زوج الأميرة كريستينا أول فرد من أفراد
وقد طالب المحققون بسجن الرئيس السابق لشركة ديفكس 50 عاما.
وفي يونيو الماضي، بدأ إنياكي أوردانغارين، زوج شقيقة العاهل الإسباني، تنفيذ حكم بالسجن بتهم فساد، وعوقب المتهم بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته بالاختلاس واستغلال النفوذ والتهرب من الضرائب.
ويعد زوج الأميرة كريستينا أول فرد من أفراد الأسرة المالكة الحديثة يحكم عليه بالسجن.
وأثارت قضية أوردانجارين، وهو لاعب كرة يد أوليمبي سابق، غضبا في إسبانيا، وشوهت صورة الأسرة المالكة، وبرأت المحكمة الأميرة كريستينا نفسها من التورط في أي من هذه الاتهامات العام الماضي، لكنها أصبحت أول عضو في العائلة المالكة يمثل أمام القضاء في التاريخ الإسباني الحديث.
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