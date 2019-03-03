فيسبوك تقاضي مروجي بيع الحسابات الوهمية

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رفعت شركة (فيسبوك) دعوى قضائية في محكمة فيدرالية أمريكية باسم شبكتي "فيسبوك وإنستجرام"، بحق 4 شركات و3 أشخاص مقرهم الصين تتهمهم بترويج وبيع حسابات وهمية، قائلة إن المتهمين استغلوا مواقع فيسبوك وإنستجرام بالإضافة إلى تويتر وجوجل في عملية البيع، وأنها حولت الأمر إلى القضاء للتأكيد على أنها لا تتسامح مطلقا في عمليات التحايل، مؤكدة أنها تعمل بقوة على حماية منصاتها الرقمية، وأنها تكرس جهود قوية لكشف تلك السلوكيات وإيقافها، بما في ذلك تعطيل ملايين الحسابات الوهمية يوميا، وذلك بحسب بيان أوردته قناة (الحرة) الاخبارية، اليوم السبت.

ونشر موقع BBC، في فبراير الماضي، تقريرا مفصلا أعده البرلمان البريطاني يشرح بالتفصيل استخدام Facebook تطبيقات الأمان للتجسس على المستخدمين، وقالت اللجنة المختصة بالتواصل الاجتماعي في البرلمان إن "فيسبوك" استخدم تطبيق الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) الخاص بـOnavo لجمع المعلومات عن المنافسين، كما يزعم النواب