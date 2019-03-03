شكرا لقرائتكم نائب جزائري: بوتفليقة فوض شخصا لتقديم ملف ترشحه الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد النائب في البرلمان الجزائري حسن عريبي، مساء السبت، على صفحته في "فيسبوك" أنه علم من مصادر جد مطلعة أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد فوض شخصاً ليضع ملف الترشح نيابة عنه لدى المجلس الدستوري يوم الأحد 03 مارس 2019.

وكان الرئيس بوتفليقة قد صرح بممتلكاته في وثيقة نشرتها صحيفة "المجاهد" الحكومية، بحسب ما أفاد مراسل "العربية"، وهي خطوة تسبق تقديم أوراح الترشح رسمياً.

وكانت وسائل إعلام تناقلت، في وقت سابق السبت، أنباء عن عودة بوتفليقة إلى البلاد بعد رحلة علاجية في جنيف.

وتغلق الأمانة العامة للمجلس الدستوري الجزائري، منتصف ليل الأحد الثالث من مارس، أبوابها أمام تلقي طلبات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وسط مسیرات مناھضة لترشح الرئیس المنتھیة ولايته بوتفلیقة لعھدة خامسة.