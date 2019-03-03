أمين "دعم مصر" يقترح جمع تبرعات لتطوير السكة الحديد على غرار قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم وحسن مرسي:

قال أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطوير هيئة السكك الحديدية وقطاراتها يحتاج لدعم شعبي على غرار ما حدث في قناة السويس الجديدة.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" على قناة الرافدين، أن الجميع ينتظر الإعلان عن خطة بإطار وخطة زمنية واضحة حول تطوير مرفق السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن حادث قطار محطة مصر نتيجة "عامل بشري فردي" سواء كان ناتج عن أهمال أو مخطط له.

وتابع: "اعتقد أن رئيس مجلس الوزراء سيلقي بيانًا بخطة تطوير السكة الحديد الأحد المقبل.. وهناك خطة أعلنت لتطوير السكة الحديد سواء شراء جرارات وتطوير مزلقانات لكن هذه الخطة يجب أن تكون مقرونة بجداول زمنية وتنفيذ مراحلها وأن يشارك فيها المؤسسات البحثية".

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وأشار إلى أنه لابد من خلق حالة وطنية وشعبية لتطوير القطاع ولو المواطن لقى خطة جيدة لتطوير السكة الحديد جداولها معروفة سيشارك في عملية التطوير، متابعًا: "لو اتفتح باب تبرع على غرار حفر قناة السويس ولمينا 64 مليار جنيه في أسبوع".

كان جرار اصطدم الأربعاء الماضي، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة أحدث انفجارًا أودى بحياة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.