معارك عنيفة بين قسد وداعش في الباغوز السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دير الزور- (د ب أ):

أكد القائد العسكري في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عدنان عفرين، أن المعارك بين قوات قسد وتنظيم الدولة السلامية (داعش) أصبحت وجهاً لوجه في بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي ليل أمس السبت.

وقال عفرين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بعد تقدم قواتنا أصبحت المواجهات وجهاً لوجه وأحياناً يفصل بين مقاتلينا وتنظيم داعش منزل وأحياناً جدار".

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وأضاف عفرين: "قواتنا تتقدم ولكن بشكل بطيء بسبب شدة المعارك واعتماد تنظيم داعش على الألغام والعبوات بالإضافة إلى دفعهِ أمس السبت بسيارة مفخخة تعاملت معها قواتنا قبل وصولها إلى هدفها".

ووصف القائد العسكري المعارك التي تجري حالياً بأنها عنيفة جداً وأن طائرات التحالف الدولي التي شنت عشرات الغارات يوم السبت ودمرت مستودعاً للسلاح لتنظيم داعش لا زالت الانفجارات تتوالى منه حتى ساعات الليل.

وحققت قوات سوريا الديمقراطية يوم السبت تقدماً وسيطرة على المنطقة التي كانت تفصل بينهم وبين مسلحي داعش حيث سيطرت على ست نقاط لتنظيم داعش.