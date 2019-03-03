مسؤول يكشف تحويلات المرور المؤقتة بعد انهيار كوبري كفر الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية واللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية موقع سقوط كوبري مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ بطريق مصر إسكندرية الزراعي، بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالي به الأمر الذي تسبب في سقوطه دون خسائر بشرية.

وقال مصدر مسؤول في إدارة مرور القليوبية، إنه جرى تحويل الحركة المرورية إلى أحد الطرق الفرعية، بداية من مدينة قها من خلال نفق مزلقان زكي في طريق فرعي موازٍ حتى مدينة طوخ، في الاتجاه القادم من القاهرة، وإلى الطريق الحر وخط 12 في الاتجاه إلى القاهرة.

فيما دفعت الهيئة العامة للطرق والكباري بعدد من المعدات والأوناش وعدد من المهندسين والفنيين لمتابعة إصلاح الكوبري، وجار تسيير حركة المركبات جزئياً بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وذلك في أثناء الإصلاح لتلافى التكدس المروري وفتح الطريق بالكامل للمرور في الاتجاهيين وتسيير حركة المركبات كلياً.

Advertisements

وكشف المعاينة من الأجهزة المعنية أن الكوبري تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى والانهيار بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها مما أدى إلى اصطدامها بالكوبري وانهياره.

وتبين أن السيارة قادمة من القاهرة في اتجاه بنها، واصطدمت بالكوبري عند الكيلو 32 طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام كفر الجمال دون حدوث أي خسائر فى الأرواح.

وقال محافظ القليوبية أنه تواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تتواجد حالياً موقع الحادث، وتحويل حركة المرور من الطريق الزراعي بسبب الواقعة لمنع التكدس المروري بالطريق وسرعة التعامل مع الحادث ورفع الكوبري المنهار وتسيير حركة المرور بالطريق.