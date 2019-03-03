أستراليا: بعد إلغاء حظر نشر اسمها وصورتها.. تفاصيل مثيرة عن "المخبرة إكس"

المحامية الجنائية نيكولا جوبو اختبأت منذ كشف تفاصيل عملها مخبرة للشرطة من أجل الكشف عن أسرار موكليها

ملبورن, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - المحامية الجنائية المعروفة باسم ' المخبرة x' التي أوقعت بعشرات من أشهر رجال العصابات المشبوهة من خلال العمل كمحامية ومخبرة للشرطة في نفس الوقت يمكن أخيرا الكشف عن هويتها.

المرأة الشقراء المثيرة للجدل هي المحامية نيكولا جوبو.

ويعتقد أن جوبو غادرت أستراليا بعد قرار المحكمة بحظر نشر هويتها.

بيد أن حظر نشر المخبرة ٣٨٣٨ تم رفعه ظهيرة الجمعة.

المحامية صاحبة الشعر الأشقر صنعت اسمها من خلال الدفاع عن بعض من أبرز المجرمين.

لكنها في نفس الوقت كانت تعمل سرا مخبرة للشرطة.

وبفضل المعلومات والأسرار التي سربتها جوبو عن موكليها، دخلت مجموعة من أشهر أفراد العصابات السجن بأحكام كبيرة بينهم تجار المخدرات باسكال باربارو وروب كرم وجون هيغز وطوني مقبل وشقيقه ميلاد.

كما أقر كارل ويليامز بالذنب في ٤ جرائم قتل بموجب إرشاداتها قبل أن يتم قتله في سجن باروون.

تسريبات الدور المزدوج الذي لعبته جوبو أدت إلى تشكيل لجنة تحقيق ملكية والشك في قانونية عشرات الإدانات مع مخاوف مفادها أنها قد تساعد في خروج بعض من أشهر عتاة الإجرام في أستراليا من محبسهم.

ميك جاتو زعيم عصابة كارلتون كرو (على يسار الصورة) كان يوما ما أحد زبائن المحامية نيكولا جوبو(على يمين الصورة).

وقتل جاتو أندو 'بنجي' فينيامين دفاعا عن النفس في ذروة حرب العصابات

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ودعت مارجريت ماكموردو رئيسة لجنة التحقيق الملكية أي شخص تعامل مع جوبو إلى الإبلاغ عن ذلك لأنه سيفيد مسار التحقيق.

واستطردت في بيان: " اللجنة الآن في وضع أفضل للبحث في سلوكيات نيكولا جوبو كمخبرة للشرطة في الفترة من 1995 إلى 2009، وهويات الأشخاص المضارين الذي كانت المحامية تترافع عنهم وصدرت ضدهم أحكام إدانة".

يشار إلى أن صحيفة الهيرالد صن تخوض حربا قانونية منذ 5 سنوات للحصول على حق نشر اسم وصور جوبو ابنة أخت الحاكم السابق لفيكتوريا السير جيمس جوبو.

وقالت المحامية إنها كانت ترغب في تدمير المنظمات الإجرامية من الداخل بعد أن يأست من عدم قدرة الشرطة القبض الإمساك بالمجرمين.

وأعلن رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز تشكيل اللجنة الملكية بعد قرار المحكمة العليا التي أدانت فيه استخدام الشرطة لجوبو كمخبرة ووصفته بالعمل الكريه، كما وصفت سلوكياتها بالمروعة.

وأصدرت محكمة الاستئناف العليا بفيكتوريا الأسبوع الماضي قرارا برفض محاولة من شرطة الولاية بالإبقاء على اسمها وصورتها قيد السرية.

وبدأت جوبو في العمل لصالح الشرطة في منتصف 2003 عندما التقت 6 مرات برقيب مباحث من فريق عمل "بورانا" والذي كان منوطا بالتحقيق في جرائم العصابات.

وبدأت منذ ذلك الوقت تتعاون في السر مع الشرطة حتى عام 2009.

لكن لاحقا تم الكشف عن أن جوبو عملت مخبرة لدى الشرطة منذ أن كانت طالبة تدرس القانون بجامعة ملبورن عام 1995.

ليس معروفا بعد إذا ما كان تجنيد الشرطة لجوبو كان مرتبطا في اتهامات مخدرات واجهتها وقتما كانت طالبة قانون قبل عامين من بدء تعاونها.

لكن جوبو ما زالت تصر على أنها لم تقترف أي شيء سيء قائلة: "أشدد على أن أي شيء يقال في وجودي بشأن جرائم يتم التخطيط لها أو ارتكابها لا تقع تحت مظلة قانون الحماية المهنية".