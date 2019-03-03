الاستراليون سيودعون التكاليف الصحية المفاجئة

التعامل مع سرطان الثدي مزعج بشكل كافٍ دون الحاجة إلى إعادة رهن منزلك أو تمديد حد بطاقة الائتمان الخاصة بك للتعامل مع التكاليف الطبية غير المتوقعة.

لكن وفقا لرئيسة شبكة سرطان الثدي في أستراليا كيرستن بيلاتي ، فإن الحاجة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات اليائسة هي قصة شائعة جدا.

وقالت طبيبة خاصة لإمرأة أنها يجب أن تتوقع صرف "ربما مئات" من دولاراتها الخاصة لخطة العلاج الخاصة بها.

ومنذ ذلك الحين، دفعت أكثر من 4500 دولار من جيبها الخاص، وقريبا هي على موعد مع فاتورة أخرى بقيمة 11،000 دولار لاستئصال الثدي.

وقالت بيلاتي لوكالة الأنباء الألمانية AAP إن " فكرة أن المسائل ستكون على ما يرام، فقط دعنا نقدم لك علاجا، هو في الواقع عبء مالي هائل كاهل الناس على المدى الطويل، وهو يسبب في الواقع ضائقة هائلة" مضيفة أن التوتر لا يصيب المريض فقط بل أصدقائه وعائلته.

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لكن الأمور تتجه نحو الأفضل بحسب بيلاتي، حيث سيتمكن الاستراليون قريبا من معرفة تكاليف العلاج لدى طبيب مختص قبل رؤيته.

وسيتم إطلاق موقع إلكتروني جديد ممول من الحكومة الفيدرالية في الأشهر المقبلة ، يحدد تكاليف المتخصصين في محاولة للقضاء على الرسوم الخاصة الكبيرة أو المفاجئة.

إضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا إطلاق حملة تثقيفية في الأشهر القادمة لزيادة الوعي بتأثير الرسوم الكبيرة على حياة الناس. كما ستركز الحملة على إعلام الناس أن مصاريف العلاج المرتفعة لا تعني بالضرورة رعاية صحية أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن الأستراليين أنفقوا نحو 3 مليارات دولار لتغطية تكاليف إضافية لخدمات طبية خلال عامي 2017/2018، وفقا للمعهد الأسترالي للصحة والرعاية.