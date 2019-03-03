فضل الله: السنيورة وضع نفسه في قفص الاتهام.. أحمد الحريري: ليبدأ "حزب الله" بفساده بدل الافتراء

عرض الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبه مع السفيرين السعودي وليد البخاري والاماراتي حمد سعيد الشامسي.



وغداة المطالعة المالية والسياسية المفصلة للرئيس السنيورة، رد "حزب الله" بلسان مسؤول ملف الفساد، النائب حسن فضل الله، على الكلام الذي أورده الرئيس السنيورة في مؤتمره الصحافي الذي عقد أمس، حيث كان فند بالأرقام كيفية صرف الـ 11 بليون دولار. ولفت فضل الله، في بيان، إلى "أننا حرصنا منذ البداية على وضع ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية في إطاره القانوني، وقمنا بمسؤولياتنا في الرقابة البرلمانية على عمل السطة التنفيذية، ولم نعمد الى توجيه الاتهام لأحد، أو نسمي أحدًا انسجامًا مع مبادئنا الشرعية والاخلاقية من جهة، وتأكيدا منَّا، من جهة أخرى، أنَّ هذا الأمر من اختصاص القضاء، وأننا نريد أن نبعد مكافحة الفساد والحد من الهدر من الحسابات السياسية، ومن أي سجال مع أحد، وأنَّ الفاسد يمثل نفسه ولا يمثل طائفته أو حزبه أو حتى عائلته، ولكن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة سمَّى نفسه ووضعها في قفص الاتهام، بتوتر وعصبية تثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا أنَّها ترافقت مع عراضة إعلامية جعلها منصة للتجييش السياسي والمذهبي، وسوق الاتهامات لحرف الأنظار عن القضية الأساسية وهي ملف الحسابات المالية للدولة."

واعتبر أن "هروب السنيورة إلى الأمام بمحاولته تسييس موضوع مالي قضائي يعني جميع اللبنانيين، واتهام الشرفاء الذين يراهن اللبنانيون على صدقهم في مكافحة الفساد، وعلى اخلاصهم في الدفاع عن مال الشعب اللبناني، لن يفيد في تحوير الحقائق، ولا في التأثير على إرادة الشعب اللبناني في دعم الحرب على الفساد، ولا على عزمنا على متابعة هذا الملف وغيره من ملفات الفساد والهدر ضمن الأطر القانونية لدى القضاء المختص، فمثل هذا الصخب والضجيج والاحتماء وراء الحصانات السياسية والطائفية لن يجدي معنا نفعا".

وتابع فضل الله: "فبدل أن يشرح السنيورة للبنانيين دوره ومسؤولياته ومعطياته عن الحسابات المالية للدولة اللبنانية، ذهب الى عنوان آخر غير ذلك المطروح على القضاء المختص، وينتظر المجلس النيابي تقريرا عنه من وزارة المال، ولجأ الى اسلوبه المعهود لاستدراج العطف السياسي والمذهبي وتهرَّب من الاجابة عن هذا الملف الذي أنجز بعد سنوات طويلة من العمل المضني لفريق من وزارة المالية، وتكشفت اليوم حقائقه بالمستندات والوثائق، وهو انجاز ربما لم يتوقعه الرئيس السنيورة، فهذه الحسابات التي كان يُحال من دون انجازها في المراحل السابقة بقرار سياسي يدرك السنيورة جيدا من كان وراءه، لإبقاء الفوضى العارمة في هذه الحسابات، كي تضيع الحقائق المرتبطة بالنهب المنظم الذي شهدته مالية الدولة طيلة عقدين من الزمن، لئن خلط السنيورة بين الحسابات المالية وانفاق الاحد عشر بليون دولار، فاته أنَّ زمن الأستذة على اللبنانيين في الامور المحاسبية قد ولَّى، وأن محاولة تشتيت أذهانهم بأرقام وجداول ومصطلحات لم تعد تنطلي عليهم، وهم الذين باتوا أساتذة في علم الحساب لأنهم تعلَّموا دروسا عليا في الدفع من جيوبهم، وعلى حساب مستقبل أولادهم."

واوضح فضل الله "إن الإنفاق من مالية الدولة سواء كان من انفاق الموازنة أو من انفاق الخزينة، محدَّد الوجهة، وله أصوله القانونية والمحاسبية، ولكن السنيورة الذي كان يجيد فنَّ التهرب من الحساب القانوني، قد اعتمد خلال سنوات طويلة على تحميل انفاق الخزينة أكثر بكثير مما يتحمل سعيا منه الى تهريب النفقات من رقابة الاجهزة الرقابية ومجلس النواب، تماما كما عمد الى تهريب الهبات عبر حساب خاص في الهيئة العليا للاغاثة، لتُهدر الكثير من أموالها لحسابات سياسية على حساب متضرري عدوان تموز(يوليو)".

وختم: "على أي حال وبمعزل عن القضية موضوع المتابعة القضائية وهي الحسابات المالية، لا يحق لفرد واحد أن ينفق أحد عشر بليونا أو أكثر أو أقل من دون مسوِّغ قانوني، لان ذلك يشكل مخالفة دستورية جسيمة، فيحل محل مؤسسات الدولة، وينفق حسب هواه، ويطالب بعد ذلك بتسوية هذا الانفاق، ولا يكتفي بهذا القدر بل يحاضر في الدولة والقانون، ومن ثم يضع نفسه فوق القضاء والقانون بذريعة التعاطي مع هذا القضاء وفق تقييم أدائه، وهذه بدعة جديدة من بدعه الكثيرة، ولكن في النهاية الطريق الأقصر والأسلم للحصول على صك البراءة هو القضاء، وليس أي طريق ملتوي آخر".

"تجاهل الأرقام والجداول"

وقال مصدر في تيار "الستقبل" لـ "الحياة"، : "إن رد فضل الله تجاهل الأرقام والجداول التي اذاعها الرئيس السنيورة في مؤتمره الصحافي، والتي تحدد كيف تم انفاق مبلغ الـ 11 بليون دولار، والمجالات التي أنفقت فيها".

أحمد الحريري

من جهته اعتبر الأمين العام لـ تيار"المستقبل" أحمد الحريري، خلال جولة له في طرابلس، تعليقاً على حملة "حزب الله" في موضوع الفساد "ان "تيار المستقبل" أول من قدم مشروع قانون لمكافحة الفساد لماذا لم يقروه"، مشدداً على أن "الرئيس سعد الحريري ماضٍ في أولويات البيان الوزاري على أساس إصلاحات مؤتمر "سيدر" لأنها الفرصة الأخيرة لمسيرة النهوض الثانية"، داعياُ إلى "الالتفاف حول الرئيس الحريري، والثقة به لإكمال المسيرة". وأكد أن "من يتهم "تيار المستقبل" بالفساد اليوم، تحت عنوان "السياسات الاقتصادية منذ العام 1993" هو آخر من يحق له الحديث في هذا الأمر، وقد تبين من الرد المفند للرئيس فؤاد السنيورة أن حملة "حزب الله" هي للتضليل والتحريض والافتراء ومحاولة قلب الحقائق، ولا أساس لها بلغة الارقام والحقيقة والمستندات".

ورأى "أن "حزب الله" يحاول اليوم تعديل البوصلة الاقتصادية، يحاضر بالاقتصاد وهو بالاصل لا يملك مشروعاً اقتصادياً، أضف إلى أن مآثره في الفساد كثيرة، من "يحيى تلكوم" الى المرافئ الحدودية، وما بينهما من مآثر، وبالتالي من الاجدر بـ"حزب الله" الذي يتحدث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بنفسه، بدل الافتراء على الاخرين، وأن يسأل عن كلفة الهدر الذي كان شريكاً فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات في السنوات الماضية، فضلاً عن الاكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج". واعتبر أن "ما يجري اليوم، في حملة "حزب الله" وغيره، هو محاولة للقضاء من جديد على فرصة النهوض بالبلد اقتصاديا وتنمويا وخدماتياً، أي محاولة لضرب "مسيرة النهوض الثانية" التي نتحدث عنها اليوم، وهذا ما لن نسمح به، مهما كلف الأمر".

الشدياق: هل محاولة محاكمة السنيورة استباق للمحكمة الدولية؟

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن "من يكرهني بات يعرف أني أخاصم بشرف وعندما تكون الأمور لمصلحة البلد أكون معها وأفرق بين الخصومة السياسية والعمل الإداري اليومي". وقالت،"هناك مبادئ لا نتزحزح عنها منها سيادة لبنان وحريته، النأي بالنفس وعدم الانغماس بأمور تورط لبنان، أما التنسيق لأجل شؤون تهم الموطن اللبناني وتعنيه وتعني حياته اليومية تجعلنا نمد يدنا للجميع. لا أحد قادر على القول لنا الأمر لي". وتساءلت، "هل محاولة محاكمة الرئيس السنيورة استباق للمحكمة الدولية وادانة للمستقبل و14 آذار قبل قرارات المحكمة؟".

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كرم: الحملة على السنيورة مشبوهة

وأكد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم، أن "كل الحملة التي تساق على الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة مشبوهة، ففتح الملف بهذه الطريقة هو تعلية للسقف لإقفال كل الملفات الأخرى التي تعنى بالفساد، ولعدم التمكن من مكافحته".

وأضاف: "نحن بلد معطل، وإذا كان هناك من مشكلة بقصة الـ11 بليون دولار يظهر ذلك بالتوضيحات، ولكن ملاحقة السنيورة بهذه القضية تندرج ضمن الكلام السياسي، فهذا المبلغ صرفته الدولة ككل خلال 10 سنوات من دون موازنة".

واذ اعتبر كرم ان "الدولة ككل في أزمة، والمشكلة ليست في قطاع دون آخر"، تمنى ان "تفتح كل ملفات الفساد، فنحن لا علاقة لنا بأي ملف، ولكن ما يهمنا ان تفتح الملفات لمكافحة الفساد فعلا لا لأهداف سياسية. ولنحاول وقف ملفات الهدر والفساد و"المزرعة" والزبائنية ابتداء من اليوم، ولنبدأ بالعمل ضمن مفهوم الدولة". وقال: "لا خوف لدينا من موضوع فتح الملفات، ولسنا مستعدين ان نساير احدا بملفات خاطئة ستطرح في مجلس الوزراء. حكما لن نتجه الى العجقة الإعلامية، ومستمرون بمكافحة الفساد داخل الحكومة، ومشروعنا إيقاف دولة المزرعة، وذهنية المحاصصة".

وقال الوزير السابق اشرف ريفي عبر حسابه في "تويتر": "تردون على أرقام الرئيس السنيورة بلغة الإستكبار لتخفوا فسادكم، وتفتعلون الإلهاء لتحويل الأنظار إذ أصبحتم عربيا وعالميا على اللائحة السوداء. نظفوا أنفسكم من فساد المرفأ والمطار والمناطق المقفلة على الدولة، قبل أن ترشقوا الآخرين بالأضاليل. وحذار التعرض لفؤاد السنيورة فهو ليس وحده".

جابر: الموضوع لا يقتصر على الـ11 بليون دولار

من جهته أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أن "الإصلاح هو عنوان المرحلة المقبلة ولاسيما بعد جلسة الثقة التي تحدث فيها 54 نائباً عن ضرورة وقف الفساد"، مشدداً على أن "بدء عملية الإصلاحات ليس خياراً وإنما أصبح أمراً ملزماً". و وحذر في حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر صوت لبنان، "من انهيار الدولة في حال الاستمرار بطريقة الحكم التي كانت سائدة"، داعياً الى "فصل المرحلة الحالية وما تحتاجه من خطوات عملية عن المرحلة السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها".

واعتبر جابر أن أجهزة الإنذار الدولية تقرع لتحذير لبنان من الاستمرار في السير نحو الهاوية ودعوته الى خلق فرصة حقيقية للخروج من المأزق الراهن"، مشيراً الى أن "المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على أمرين: الحكم الرشيد وحكم القانون لأن الإصلاح يبدأ أولاً بتطبيق القوانين".

ورأى أن "الوقت ليس لصالحنا والتأخير في انجاز الإصلاحات سينعكس سلباً علينا"، واصفاً "لبنان بالرجل المريض الذي ينزف بشدة على شفير الموت".

وعن المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس السنيورة أمس، قال جابر: "إن الأخير مسؤول عن كلامه لاسيما وأن أحداً لم يوجه أصابع الاتهام نحوه إلا أنه استبق الأمور ووجه اتهامات مباشرة للفريق الآخر"، داعياً الجميع الى "الابتعاد عن إطلاق الأحكام وترك الأمر لديوان المحاسبة وربماً القضاء لاحقاً".

وأضاف: "الموضوع لا يقتصر على الأحد عشر بليون دولار وإنما على الفترة الممتدة بين ١٩٩٣ و٢٠١٧ وبالتالي فقد يكون هناك عدد كبير من المتورطين من الوزراء في الحكومات المتعاقبة"، مستبعداً "تركيب أي ملفات اتهام كما حصل في السابق".

وإذ طالب الحكومة "بتطبيق شعارها والعمل على استعادة ثقة الناس من خلال اقران الأقوال بأفعال"، شدد جابر على أن "لا مكان للترف السياسي في بلد مديون بأرقام خيالية"، مؤكداً أن "مجلس النواب سيستعيد دوره الرقابي من الآن فصاعداً وسيراقب العمل الحكومي عن كثب".

ورأى جابر أن "ما يحصل من عمليات توظيف عشوائية تحت ذريعة موافقة مجلس الوزراء يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأصول"، لافتاً الى أن "ادخال أي موظف ثابت أو متعاقد الى مؤسسات الدولة يجب أن يستوفي ثلاثة شروط: وجود حاجة وشغور، تأمين اعتماد في الموازنة ونجاحه في مباراة مجلس الخدمة المدنية".