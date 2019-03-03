توقعات الأبراج ليوم March 3, 2019

برج الحمل
مهنياً تبدي انفتاحاً على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت
عاطفياً: تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، فتتبدل قناعاتك في هذا اليوم المشجع والواعدة بتعاطف ملموس
صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل أحد الأشخاص المقربين منك جدّاً
برج الثور
مهنياً: لا تترك مجالاً للغموض أو سوء التفاهم، ولا تتلفظ بكلمات مهينة أو جارح ، واحذر بعض الحوادث والمجازفات الخطيرة
عاطفياً: تكون المفاجأت سيدة الموقف اليوم، وتتحول علاقة بشخص التقيته مؤخراً إلى قصة حب حقيقية، وتمضيان معاً أوقاتاً جيدة
صحياً: تشعر بالطاقة والرغبة في ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، لذلك استغل هذه الطاقة ومارس التمارين الرياضية المفضلة لديك وواظب عليها حتى تستعيد لياقتك البدنية
برج الجوزاء
مهنياً: النصيحة الأولى هي في قبول التسويات والتنازلا، تنازل عن بعض الشروط واهتم بالشؤون المهنية وتحمّل مسؤولياتك بجدية
عاطفياً: تحب التلاعب بمشاعر الطرف الآخر، وعلى الرغم من حبك له، إلا أنك لا تحب أن تكون صريحاً معه وتحب أن تظهر عكس ما في داخلك
صحياً: يمكن أن تصاب بآلام في الرأس بسبب كثرة التفكير في كل شيء حتى في الأمور التي لا تعنيك
برج السرطان
مهنياً: تفرح بخبر أو قرار إداري، وتحقق إنجازاً مهنياً تتلقى التهاني عليه، وتلاقي بعض الناس في مكان ما وتكون سعيد
عاطفياً: يوم مربك وغير واعد بل يحمل صعوبات ومشاكل عاطفية، إنه يوم مخيب لكل التوقعات فلا تراهن عليه
صحياً: حافظ على هدوئك ولا تسمح بإثارة غضبك، ولا داعي إلى التوتر والانفعال، وإلا ارتفع ضغطك وسبب لك مشكلة صحية أنت بغنى عنها
برج الأسد
مهنياً: أنت قادر على محاصرة المشاكل إذا شئت، لأنها ليست أقوى منك، وتكثر المشاغل والمسؤوليات وتبدو التحديات كثيرة، لحسن الحظ إنك تحب هذا الجو
عاطفياً: تمر بيوم استثنائي قد يحمل إليك الحب الكبير إذا كنت خالياً، أو تعلقاً شديداً بشخص يحاكي أحلامك وأمانيك
صحياً: اتبع نظاماً غذائياً منظماً وابتعد عن الإرهاق، وحاول الاستراحة كثيراً خلال النهار واعرف كيف تواجه الأحداث بهدوء
برج العذراء
مهنياً: يومن الحظ بانتظارك، ما عليك إلا أن تأخذ المبادرة وأن تظهر في أفضل صورة، وتقتحم ما كان محرماً عليك
عاطفياً: كل شيء ممكن هذا اليوم الذي يجب أن تستفيد منه، لكي تقول ما في قلبك وتعبّر عن مشاعرك وتحاول أن تصحح أخطاء الماضي وأن تعيد اللحمة إلى علاقاتك
صحياً: تزداد أعمالك إلى درجة أنك تنسى صحة جسدك وبغية التخلص من التشنجات والتوترات العصبية، اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام
برج الميزان
مهنياً: قد تستلزم رغبتك في مسايرة الآخرين اعطاء وعود من الصعب التزامها، إحذر الرد الفوري قبل استيعاب الأسباب
عاطفياً: الحب يحتلّ المقام الأول على لائحة اهتماماتك، وتبدو منسجماً مع نفسك، وتباشر علاقة عاطفية مميزة وقوية
صحياً: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر
برج العقرب
مهنياً: ينصح لك الفلك تأجيل السفر الى وقت لاحق ويدعوك الى تجنب التغيير والانتقال، وعدم التورط في نزاعات مهما يكن نوعها
عاطفياً: لا تسع لاقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، وكن مستعداً لما يطرحه عليك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره
صحياً: لا تعرّض نفسك للهواء البارد كثيراً، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر، وعليك بالراحة الفكرية فهي مهمة جداً من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر
برج القوس
مهنياً: تسلط الأضواء على أخطائك، لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تثر المشاكل، حتى لو تعرضت لاستفزازات كثيرة أو لإساءة امتنع عن ردات الفعل
عاطفياً: يقتحم أحد مواليد برج الثور حياتك الخاصة وتجد في رفقته متعة تتحول إلى صداقة متينة، وخصوصاً أنكما تملكان العديد من القواسم المشتركة
صحياً: تسترد عافيتك بسرعة وتعوض فيها عن الأيام الضائعة، فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك
برج الجدي
مهنياً: فرصة جميلة للمصالحة ولطلب الدعم والتأييد، تؤدي قيمك دوراً في خياراتك ونوعية الوقت إيجابية تحمل جديداً وأحداثاً مميزة وتخوض تجارب مالية جديدة
عاطفياً: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، ويحيي أحدهم عندك ذكريات عاطفية تثير فيك أحاسيس الماضي الجميل
صحياً: الصحة جيدة إجمالاً والنفسية مرتاحة والضغوط خفيفيه، عليك الابتعاد عن الأجواء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك
برج الدلو
مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم
عاطفياً: لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب، فلمَ تعامله بهذه الطريقه وأنت تعلم مدى حبه وإخلاصه لك؟
صحياً: وضع صحي لأحد المقربين منك يثير فيك القلق والخوف من أن تصاب بمرض أو بوعكة مفاجئة
برج الحوت
مهنياً: تشارك في مفاوضات دقيقة تبدو شديدة الأهمية، وخصوصاً إذا كنت تمارس عمل التعليم أو التدريس أو التوجيه، أو إذا كنت تقود تياراً أو تشرف على مهمة تربوية
عاطفياً: مشاعر قوية تنتابك، وتشعر أنك بحاجة إلى البقاء قرب الشريك لتتبادلا معاً المشاعر التي هي في داخل كل منكما
صحياً: ابتعد عن الضجيج وحافظ على التوازن في حياتك وتعامل مع أي عارض صحي بهدوء ولا تتمادَ في أعمالك المنهكة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم March 3, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.