توقعات الأبراج ليوم March 3, 2019

برج الحمل

مهنياً تبدي انفتاحاً على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت

عاطفياً: تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، فتتبدل قناعاتك في هذا اليوم المشجع والواعدة بتعاطف ملموس

صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل أحد الأشخاص المقربين منك جدّاً

برج الثور

مهنياً: لا تترك مجالاً للغموض أو سوء التفاهم، ولا تتلفظ بكلمات مهينة أو جارح ، واحذر بعض الحوادث والمجازفات الخطيرة

عاطفياً: تكون المفاجأت سيدة الموقف اليوم، وتتحول علاقة بشخص التقيته مؤخراً إلى قصة حب حقيقية، وتمضيان معاً أوقاتاً جيدة

صحياً: تشعر بالطاقة والرغبة في ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، لذلك استغل هذه الطاقة ومارس التمارين الرياضية المفضلة لديك وواظب عليها حتى تستعيد لياقتك البدنية

برج الجوزاء

مهنياً: النصيحة الأولى هي في قبول التسويات والتنازلا، تنازل عن بعض الشروط واهتم بالشؤون المهنية وتحمّل مسؤولياتك بجدية

عاطفياً: تحب التلاعب بمشاعر الطرف الآخر، وعلى الرغم من حبك له، إلا أنك لا تحب أن تكون صريحاً معه وتحب أن تظهر عكس ما في داخلك

صحياً: يمكن أن تصاب بآلام في الرأس بسبب كثرة التفكير في كل شيء حتى في الأمور التي لا تعنيك

برج السرطان

مهنياً: تفرح بخبر أو قرار إداري، وتحقق إنجازاً مهنياً تتلقى التهاني عليه، وتلاقي بعض الناس في مكان ما وتكون سعيد

عاطفياً: يوم مربك وغير واعد بل يحمل صعوبات ومشاكل عاطفية، إنه يوم مخيب لكل التوقعات فلا تراهن عليه

صحياً: حافظ على هدوئك ولا تسمح بإثارة غضبك، ولا داعي إلى التوتر والانفعال، وإلا ارتفع ضغطك وسبب لك مشكلة صحية أنت بغنى عنها

برج الأسد

مهنياً: أنت قادر على محاصرة المشاكل إذا شئت، لأنها ليست أقوى منك، وتكثر المشاغل والمسؤوليات وتبدو التحديات كثيرة، لحسن الحظ إنك تحب هذا الجو

عاطفياً: تمر بيوم استثنائي قد يحمل إليك الحب الكبير إذا كنت خالياً، أو تعلقاً شديداً بشخص يحاكي أحلامك وأمانيك

صحياً: اتبع نظاماً غذائياً منظماً وابتعد عن الإرهاق، وحاول الاستراحة كثيراً خلال النهار واعرف كيف تواجه الأحداث بهدوء

برج العذراء

مهنياً: يومن الحظ بانتظارك، ما عليك إلا أن تأخذ المبادرة وأن تظهر في أفضل صورة، وتقتحم ما كان محرماً عليك

عاطفياً: كل شيء ممكن هذا اليوم الذي يجب أن تستفيد منه، لكي تقول ما في قلبك وتعبّر عن مشاعرك وتحاول أن تصحح أخطاء الماضي وأن تعيد اللحمة إلى علاقاتك

صحياً: تزداد أعمالك إلى درجة أنك تنسى صحة جسدك وبغية التخلص من التشنجات والتوترات العصبية، اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام

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برج الميزان

مهنياً: قد تستلزم رغبتك في مسايرة الآخرين اعطاء وعود من الصعب التزامها، إحذر الرد الفوري قبل استيعاب الأسباب

عاطفياً: الحب يحتلّ المقام الأول على لائحة اهتماماتك، وتبدو منسجماً مع نفسك، وتباشر علاقة عاطفية مميزة وقوية

صحياً: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر

برج العقرب

مهنياً: ينصح لك الفلك تأجيل السفر الى وقت لاحق ويدعوك الى تجنب التغيير والانتقال، وعدم التورط في نزاعات مهما يكن نوعها

عاطفياً: لا تسع لاقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، وكن مستعداً لما يطرحه عليك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره

صحياً: لا تعرّض نفسك للهواء البارد كثيراً، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر، وعليك بالراحة الفكرية فهي مهمة جداً من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر

برج القوس

مهنياً: تسلط الأضواء على أخطائك، لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تثر المشاكل، حتى لو تعرضت لاستفزازات كثيرة أو لإساءة امتنع عن ردات الفعل

عاطفياً: يقتحم أحد مواليد برج الثور حياتك الخاصة وتجد في رفقته متعة تتحول إلى صداقة متينة، وخصوصاً أنكما تملكان العديد من القواسم المشتركة

صحياً: تسترد عافيتك بسرعة وتعوض فيها عن الأيام الضائعة، فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك

برج الجدي

مهنياً: فرصة جميلة للمصالحة ولطلب الدعم والتأييد، تؤدي قيمك دوراً في خياراتك ونوعية الوقت إيجابية تحمل جديداً وأحداثاً مميزة وتخوض تجارب مالية جديدة

عاطفياً: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، ويحيي أحدهم عندك ذكريات عاطفية تثير فيك أحاسيس الماضي الجميل

صحياً: الصحة جيدة إجمالاً والنفسية مرتاحة والضغوط خفيفيه، عليك الابتعاد عن الأجواء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك

برج الدلو

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم

عاطفياً: لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب، فلمَ تعامله بهذه الطريقه وأنت تعلم مدى حبه وإخلاصه لك؟

صحياً: وضع صحي لأحد المقربين منك يثير فيك القلق والخوف من أن تصاب بمرض أو بوعكة مفاجئة

برج الحوت

مهنياً: تشارك في مفاوضات دقيقة تبدو شديدة الأهمية، وخصوصاً إذا كنت تمارس عمل التعليم أو التدريس أو التوجيه، أو إذا كنت تقود تياراً أو تشرف على مهمة تربوية

عاطفياً: مشاعر قوية تنتابك، وتشعر أنك بحاجة إلى البقاء قرب الشريك لتتبادلا معاً المشاعر التي هي في داخل كل منكما

صحياً: ابتعد عن الضجيج وحافظ على التوازن في حياتك وتعامل مع أي عارض صحي بهدوء ولا تتمادَ في أعمالك المنهكة