شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يساند القبائل اليمنية لكسر حصار «حجور» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مصادر يمنية أمس توافد تعزيزات قبلية وعسكرية لمناصرة قبائل «حجور» وكسر الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من ملالي إيران.

ولفتت المصادر في حديثها لـ«اليوم» إلى بداية التحرك من مواقع الجيش الوطني القريبة من المديرية. وأشارت إلى أن قبائل مأرب أعلنت استعدادها للمشاركة بمقاتلين لنصرة «حجور» إلى جانب القوات اليمنية التي تحركت من مناطق الجيش الوطني، مؤكدة أن هذه الهبة تأتي بعد الدعم المتواصل من التحالف العربي بقيادة المملكة، وإسناده القبائل بالسلاح والدواء والذخيرة عبر الإنزال الجوي، إضافة إلى غطاء المقاتلات المستمرة باستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيات الإيرانية.

» كسر زحف

وقال القيادي في مقاومة حجور أبو مسلم الزعكري لـ«اليوم»: إن قبائل حجور كسرت زحفا من قبل ميليشيات الحوثي على موقع العرام من ثلاثة اتجاهات. وأضاف: إن زحف الميليشيات كلفها مقتل وإصابة نحو 30 حوثيا في الهجوم، فيما استشهد أربعة من رجال القبائل.

واكتسبت معركة حجور بمحافظة حجة بعد تجاوزها الأربعين يوما وكسرها لشوكة الحوثيين، زخما وطنيا واسعا وتحولت إلى أهم حدث في الداخل ومسرح العمليات العسكرية ضد ذراع طهران في اليمن ميليشيات الملالي.

الشيخ فهد دهشوش

وشدد الشيخ فهد دهشوش على ضرورة عدم السماح لميليشيات الحوثي الانقلابية بتحويل بلاده لقاعدة ومنصة لتنفيذ المخططات الإيرانية ضد المملكة ودول الجوار.

وقال دهشوش: إن صمود قبائل حجور أمام جحافل الميليشيات الإيرانية يصنع تاريخا جديدا في وجه الإمامة التي تلتحف ثوبا وقناعا مختلفا لتعود جاثمة بكهنوتها وزيفها وأباطيلها وافتراءاتها على الشعب اليمني لتعيد البلاد إلى عهود التخلف والظلام.

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» هادي وهانت

وفي شأن تعنت الحوثي في تنفيذ مخرجات «اتفاق السويد»، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت: إن الميليشيات تماطل في تنفيذ بنوده رغم مرور أكثر من ثمانين يوما على توقيعه في استوكهولم.

وخلال لقائه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في الرياض، قال هادي: ستظل أيادينا ممدودة للسلام، وسنبقى حريصين كل الحرص على تنفيذ اتفاق استوكهولم المتصل بالحديدة وموانئها، وكذلك ملف المعتقلين والأسرى والمحتجزين، مشيدا بـ«جهود بريطانيا ومساعيها الدؤوبة للدفع نحو السلام والاستقرار الذي يتطلع إليه، وينشده الشعب اليمني».

وثمن هادي قرار المملكة المتحدة بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية باعتبار ذلك الموقف تأكيدا على دعم حزب الله للميليشيات الانقلابية الحوثية باليمن.

من جانبه، لفت هانت إلى لقاءاته المستمرة مع مختلف الأطراف؛ بغية تفعيل وتنفيذ اتفاق استوكهولم لمصلحة السلام وأمن واستقرار اليمن.

وأكد على دعم المملكة المتحدة اليمن في مختلف الجوانب، الذي كان آخره إعلان رئيسة الوزراء تريزا ماي تعزيز جهود الدعم الإنساني المقدم لليمن بنحو 200 مليون جنيه إسترليني.