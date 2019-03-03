شكرا لقرائتكم خبر عن هانت: شراكتنا مع السعودية جعلت بريطانيا آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، السبت، أن شراكة المملكة المتحدة الإستراتيجية مع السعودية، ساهمت في جعل بريطانيا آمنة، مشددا في ذات الوقت على اتفاقه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على ضرورة انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة فورا ودون أي تأخير.

واستقبل وزير الخارجية د. إبراهيم العساف، السبت، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض نظيره البريطاني، والوفد المرافق له.

وبحسب «واس»، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني على «تويتر»: ناقشت مع الوزيرين العساف والجبير في الرياض سبل تحقيق تقدم في سلام اليمن، وشدد على أن شراكتهم الإستراتيجية مع السعودية ساهمت في جعل بريطانيا آمنة. مضيفا: إنه أجرى محادثات مثمرة مع العساف بالرياض حول الشراكة الإستراتيجية.

وكتب هانت في حسابه عقب اللقاء: أجريت محادثات مثمرة مع الوزير العساف بالرياض حول الشراكة الإستراتيجية، مؤكدا أنه ناقش مع العساف ومع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير سبل تحقيق تقدم في سلام اليمن، مضيفا: اتفقت والوزير الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيات الحوثي من الحديدة فورا.