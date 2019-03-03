أمريكا وكوريا الجنوبية تعلنان وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة

أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الأحد، وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة، والتي كانت مقررة في الربيع، وتثير دائما قلق كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان، إن التمرينين اللذين يطلق عليهما "كي ريسولف" و"وفول إيجل" سيستعاض عنهما بمناورات محصورة "للحفاظ على استعداد عسكري قوي".

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا، السبت، أنه من المتوقع أن تحل محل المناورات تدريبات مشتركة أصغر.

ويقول المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة إنه سيجري الحد من نطاق تدريبات الربيع المعروفة باسم "فرخ النسر" (فول إيجل) و"العزم الرئيسي" (كي ريزولف).

وأشار مسؤول أمريكي، الجمعة، إلى أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن القرار اتخذ منذ بعض الوقت ولم يكن وليد القمة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وتجري تدريبات "فرخ النسر" الميدانية في ربيع كل عام وعادة ما يشارك فيها آلاف من أفراد القوات البرية والجوية والبحرية وقوات العمليات الخاصة، أما تدريبات "العزم الكبير" فهي مناورة محاكاة بالكمبيوتر.

كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية علقتا عددا من التدريبات العسكرية منذ القمة الأولى العام الماضي بين كيم وترامب لتشجيع المحادثات مع كوريا الشمالية.

واجتمع كيم وترامب الأسبوع الماضي في هانوي لعقد قمتهما الثانية، لكن المحادثات انهارت يوم الخميس دون أي اتفاق أو خطة فورية لعقد اجتماع ثالث بينهما أو بين وفديهما.

وقال ترامب، في حديثه مع الصحفيين بعد القمة، إن التدريبات العسكرية "مكلفة للغاية".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن تدريبات أخرى جرى تعليقها العام الماضي وتعرف باسم "حارس الحرية" (فريدوم جارديان) كانت ستتكلف نحو 14 مليون دولار.