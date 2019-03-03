إعلام جزائري: منع رجل أعمال مقرب من شقيق بوتفليقة من مغادرة البلاد

أكدت وسائل إعلام جزائرية، السبت، صدور قرار بمنع رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من مغادرة البلاد ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن القرار يأتي على خلفية تسريب مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، دارت بين عبدالمالك سلال ورجل الأعمال المثير للجدل علي حداد، والتي "هدد فيها سلال باستعمال الكلاشنيكوف ضد المتظاهرين"، وفق ما جاء في التسريب، وأثار ذلك ردود فعل غاضبة في الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أقال مدير حملته الانتخابية ورئيس وزرائه الأسبق عبدالمالك سلال من منصبه، وكلف عبدالغاني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية بإدارة حملته الانتخابية، وأكدت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر أن التسريب هو السبب.





وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين دعوا في مدن عدة بأنحاء الجزائر الرئيس بوتفليقة إلى التنحي، في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات.