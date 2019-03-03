أوضح رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، في حديث تلفزيوني، أن التحذير الذي أطلقته المصلحة مؤخراً أمر معتاد عندما يبلغ منسوب بحيرة القرعون 222 مليون متر مكعب.
وأشار علوية إلى أن التحذير ضروري نتيجة التعديات على مجرى النهر وإهمال الجهات الرسمية، لكل يتخذ كل مواطن وكل جهة رسمية الإجراءات اللازمة لحماية اللبنانيين من جهة ولرفع المسؤولية من جهة أخرى، مؤكداً أن هذا أمر طبيعي لا يمكن التحكم فيه لكن لا يدعو إلى الهلع أبداً.
كانت هذه تفاصيل خبر علوية: تحذير مصلحة الليطاني الأخير لا يدعو إلى الهلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.