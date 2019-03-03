علوية: تحذير مصلحة الليطاني الأخير لا يدعو إلى الهلع

أوضح رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، في حديث تلفزيوني، أن التحذير الذي أطلقته المصلحة مؤخراً أمر معتاد عندما يبلغ منسوب بحيرة القرعون 222 مليون متر مكعب.

وأشار علوية إلى أن التحذير ضروري نتيجة التعديات على مجرى النهر وإهمال الجهات الرسمية، لكل يتخذ كل مواطن وكل جهة رسمية الإجراءات اللازمة لحماية اللبنانيين من جهة ولرفع المسؤولية من جهة أخرى، مؤكداً أن هذا أمر طبيعي لا يمكن التحكم فيه لكن لا يدعو إلى الهلع أبداً.