وصول تعزيزات عسكرية للجيش اليمني لفك الحصار عن حجور

وصلت تعزيزات الجيش اليمني من مناطق عسكرية مختلفة إلى المنطقة العسكرية الخامسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لفك الحصار عن قبائل حجور في محافظة حجة. وأكد محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني وصول التعزيزات العسكرية، المرسلة من المناطق العسكرية، لمساندة المنطقة العسكرية الخامسة في فك الحصار عن قبائل حجور.

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