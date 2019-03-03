الصادق المهدي يدعو عمر البشير إلى التنحي من منصبه

دعا زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي، الرئيس عمر البشير إلى التنحي عن منصبه، مقترحا إجراءات رأى أنها يمكن أن تمهد للخروج من الأزمة الحالية.
واقترح المهدي، في كلمة أمام ملتقى لقيادات حزبه في الخرطوم، وصفة لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد أسماها "كبسولة التحرير" شملت تنحي البشير لإقامة "نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي بصورة قومية وبلا مخاشنة" ورفع حالة الطوارىء وإطلاق سراح المعتقلين.
وحث المعارض السوداني البشير على إبداء الاستعداد للقاء ممثلي القوى الشعبية والمهنية والمدنية المطالبة بنظام جديد للاتفاق على تفاصيل الانتقال إلى المرحلة الجديدة.
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