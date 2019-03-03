هيئة تحرير الشام تعدم 10 أشخاص أكدت انتماءهم الى تنظيم داعش

أعدمت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على محافظة إدلب السورية عشرة أشخاص أكدت انتماءهم الى تنظيم داعش، ردا على اعتداء استهدف مطعما في مدينة إدلب بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

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