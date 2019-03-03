خروج تظاهرات مؤيدة واخرى معارضة لنتانياهو في تل أبيب

خرجت تظاهرات مؤيّدة وأخرى معارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تلّ أبيب، عقب إعلان النائب العام نيّته توجيه تُهم بالفساد اليه. وتظاهر أنصار لرئيس الوزراء في وسط تلّ أبيب، ملوّحين بالأعلام الإسرائيليّة وحاملين لافتات كُتب عليها "نتانياهو، الشعب معك" و"نتانياهو رئيس وزراء بلادي".وعملت الشّرطة على الفصل بين هذه التظاهرة، وبين متظاهرين آخرين معارضين لرئيس الوزراء لوّحوا بلافتات تدعو نتانياهو إلى ترك منصبه كُتب عليها "حان الوقت لرحيل نتانياهو" و"وزير الجريمة".

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