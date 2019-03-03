محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها دعوة المعارضة الجزائرية المكونة من معارضة وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيون، مؤسسة الدولة العصبية (الجيش) إلى حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم الأصلية والاستجابة المسؤولة لمطالب الشعب الذي خرج بالملايين في جميع مدن الجزائر.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: المعارضة الجزائرية تدعو الجيش للاستجابة لمطالب الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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