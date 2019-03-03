إخلاء عقار من السكان بالمعصرة وفصل الكهرباء والغاز بعد هبوط أرضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قـرر اللواء أحمد فؤاد نـائب محافظ القاهـرة للمنطقـة الجنـوبية، إخـلاء عقــار مـن السكـان بحى المعصرة وفصل التيار الكهربائي والغاز، لحدوث هبوط بالـتربـة السفليـة للعقـار نتيجــة أعمــال حفر وبنــاء بجـواره.

جاء ذلك خلال تفقد نــائب المحــافظ للعقار، حيث جرت معاينة العقار من قبــل اللجنــة الهندسية التي قررت إحـاطة العقار فورًا بحائط خرساني لتأمين العقار، وجرى التحفظ على مـالك العقار والمهندس المسـؤول ومصادرة الخلاطة المستخدمة.

من جانبه أعلن فؤاد، التحفظ على لانــش بطول 100 متر يحتل نهر الطريق على أرض ملـك الــدولة بمنطقــة عرب سلام بتـرعــة الخشاب بحـى المعصــرة، بالإضافة لعدد من اللنشات الصغيرة ، وتم تنفيذ حملة لازالة هــذه الإشغـالات والتحفظ على اللنش، تحت إشراف اللواء محمد فؤاد رئيس حى المعصرة.