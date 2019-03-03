​محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان لموقع انهيار كوبري كفر الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتقل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إلى موقع انهيار كوبري مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ، بطريق مصر إسكندرية الزراعي، بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالي به الأمر الذي تسبب في تلفيات بعدد من السيارات دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عادلي، مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بوقوع كوبري مشاة كفر الجمال وتعطل الطريق الزراعي تماما.

وتسبب الحادث في شلل مروري بطريق إسكندرية الزراعي، وانتقلت قوات الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية وجار التعامل مع الموقف وفتح محاور مرورية للطريق لتقليل التكدس.