أبرز التصريحات في 24 ساعة: سنهزم داعش بالكامل في سوريا بحلول الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن بلاده ستهزم تنظيم داعش بالكامل اليوم أو بحلول الأحد، وأعلن اللواء أحمد المسماري، أن الجيش دخل السبت، منطقة القطرون فى أقصى الجنوب "وسط ترحيب كبير من مواطنيها"، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة لإجراء مشاورات حول فنزويلا، لكن من الضروري اتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارم.

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