ترامب: الولايات المتحدة لن تكون دولة اشتراكية مطلقا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة لن تصبح مطلقا دولة اشتراكية.

وأضاف ترامب أن الديمقراطيين "يحتضنون الاشتراكية حاليا"، مشيرا إلى "الاتفاق الأخضر الجديد" الذي تم إطلاقه مؤخرا.

وقال إنه في إطار هذا الاتفاق، سيتم إلغاء الصناعات الأمريكية للغاز الطبيعي والفحم وكذلك الصناعات النووية "بشكل كامل".

وعرض بعض أعضاء الحزب الديمقراطى " الاتفاق الأخضر الجديد " في 7 فبراير قائلين إنه سيروج للاستثمارات في برامج الطاقة النظيفة في حين سيحول الاقتصاد الأمريكي ليصبح أكثر عدلا.

وذكر ترامب أنه سيكون مسرورا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020 فى مواجهة " الاتفاق الأخضر الجديد".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات اليوم في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، وهو تجمع سنوي يقعد في منتجع بولاية ماريلاند على مشارف واشنطن.