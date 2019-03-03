محافظ الغربية: الكشف على 131 ألف مواطن في أول يومين "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم السبت، إن فرق المسح الطبي الخاص بمبادرة "100 مليون صحة" في الغربية نجح في الكشف على 131 ألف و237 مواطنًا على مدار يومين.

مضيفًا في بيان صحفي، أن ناتج البيانات الاحصائية الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية بوزارة الصحة بالقاهرة في اليوم الثاني للمبادرة تم الكشف على 131 و273 مواطنًا بنسبة 119% من المستهدف اليومي.

جدير بالذكر ان المستهدف الكلي يتعدى 3.3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، مواطن ويتوجه محافظ الغربية بالشكر لجميع القائمين علي المبادرة.

تنفذ المبادرة بمحافظة الغربية من خلال 1081 فرقة طبية ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وأخرى متحركة، تقوم بدورها بإجراء الفحوصات الطبية لكل مواطن أكبر من سن 18 سنة بإجمالي 3 ملايين و376 ألف و735 مواطن يتم عمل الفحص الطبي لهم بداية من أول مارس الجاري وحتى 30 أبريل المقبل، من خلال العمل بالحملة على فترتين يوميًا الأولى من 9 صباحًا وحتى 3 مساء، والفترة الثانية من 3 مساء وحتى 9 مساء.