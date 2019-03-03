حملة بوتفليقة تؤدي إلزامًا قانونيًا جديدًا لاستكمال أوراق الترشح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، نشر تصريحًا بممتلكاته، تطبيقًا للقانون الذي يلزم المرشحين بذلك، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

تنتهي غدًا الأحد في منتصف الليل، المهلة الممنوحة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة الجزائرية، والمقرر إجرائها في 18 أبريل المقبل.

وحتى الآن، لم يقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوراقه رسميًا للترشح، في الوقت الذي يتواجد فيه في جنيف لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

دعت المعارضة الجزائرية المكونة من معارضة وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيون، مؤسسة الدولة العصبية (الجيش) إلى حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم الأصلية والاستجابة المسؤولة لمطالب الشعب الذي خرج بالملايين في جميع مدن الجزائر.

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