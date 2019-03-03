مرشح رئاسي جزائري يقفز من شرفة مكتبه للالتحاق بالمتظاهرين-فيديو

تداول مغردون لقطات مصورة لمرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر “رشيد نكاز” وهو يقفز من شرفة مكتبه للالتحاق بالمتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر، أمس الجمعة، على خلفية ترشّح الرئيس “عبدالعزيز بوتفليقة” لولاية رئاسية خامسة.
وأظهر مقطع الفيديو المرشّح الرئاسي ملتحفاً بالعلم الجزائري وحاملاً الورود أثناء قفزه من شرفة مكتبه قرب البريد المركزي في العاصمة، وما إن حملته أيدي مناصريه حتى هاجمتهم الشرطة.
واستنكرت الحملة الرئاسية لنكاز اعتقال الشرطة مرشحها الرئاسي، مشيرةً إلى قمعه مع المتظاهرين لمجرد تعبيره عن دعمه لمسيرات الرفض الشعبي بالجزائر.
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