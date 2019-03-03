سرقة في بيوت الله بأزيلال…مواطن دخل ليصلي فسرقوا دراجته!

تعرض مواطن من جماعة بني عياط التابعة لإقليم أزيلال للسرقة، اليوم السبت، بعدما دخل للمسجد لأداء صلاة المغرب.

وأفادت مصادر من عين المكان، أن شخصا مجهولا أقدم على سرقة دراجة نارية من نوع سي 90، بعدما تركها مالكها أمام المسجد ودخل لأداء صلاة المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه سبق ان تعرض مواطنون للسرقة بمجرد دخولهم كذلك للصلاة في نفس المسجد، حيث قدرت عدد الحالات السابقة بسبعة، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص.

وقد حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي، والتي فتحت تحقيقا في الواقعة، وباشرت البحث عن مرتكبي هذه الجريمة.