“ديربي” روما – لاتسيو يفوز على روما بثلاثية

حقق فريق لاتسيو، السبت، فوزا هاما وكبيرا على ضيفه روما بثلاثة أهداف دون رد في ديربي العاصمة الإيطالية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري المحلي لكرة القدم (الكالتشيو).

قدم الفريقان شوطا أولا متوسط المستوى، ونجح لاتسيو في التقدم بهدف عن طريق الإكوادوري فيليبي كايسيدو في الدقيقة 12.

ولم يشكل الفريقان الخطورة الكبيرة على المرميين، في ظل قلة التسديد من الطرفين.

في الشوط الثاني، كثف روما من ضغطه وكشر عن أنيابه وكان الأكثر خطورة.

لكن النجاح الهجومي والتسجيل جاء من لاتسيو الذي نجح لاعبوه في إحراز هدفين عبر شيرو إيموبيلي من ضربة جزاء ودانيلو كاتالدي في الدقيقتين 73 و89.

وشهد اللقاء طرد الصربي أليكساندر كولاروف لاعب روما في الدقيقة 90+3.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتقى لاتسيو للمركز السادس برصيد 41 نقطة.

ويتصدر المسابقة فريق يوفنتوس برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن نابولي. –