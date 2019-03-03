بعد هلع العصابات الإجرامية..مواطنون في إقليم تارودانت يحاصرون أحد أعضائها ويقدمونه للطرك

أقدم عدد من المواطنبن القاطنين بمدينة هوارة، ليلة أمس الجمعة، على القبض على شخص يشتبه في تورطه ضمن عناصر العصابة الإجرامية الخطيرة، التي خلقت مؤخرا نوعا من الهلع والرعب في نفوس أهالي المنطقة، خصوصا بعد تنامي حالات اعتراض السبيل والسرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وعلم “اليوم24” أن تفاصيل إلقاء القبض على المشتبه به، تعود إلى عملية الترصد والتتبع التي قام بها عدد من المواطنين، والتي مكنتهم من الوقوف على حالة اعتراض الشخص الذي تم إيقافه رفقة شخصين آخرين لتلميذة ومحاولة الاعتداء عليها بجنبات إحدى الطرق الفرعية وسط المنطقة.

وتمكن عدد من المواطنين، من مطاردة الأشخاص المعنيين ومحاصرتهم على مستوى الغابة المجاورة قبل أن يتم القبض على أحدهم وبحوزته سيف من الحجم الكبير مصنوع من مادة الألمنيوم، بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على أقنعة يستعملها المشتبه بهم لإخفاء هويتهم.

وفور توقيف المشتبه به من طرف المواطنين، تم إخطار مصالح الدرك الملكي التي حضرت إلى عين المكان، و قامت باعتقال المشتبه به واقتياده إلى مركز الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.