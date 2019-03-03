“كلاسيكو الأرض” – برشلونة يجدد فوزه على الريال ويبتعد في صدارة “الليغا”

أكد فريق برشلونة تفوقه على غريمه التقليدي ريال مدريد، وانتصر عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، برسم الجولة 26 من الدوري الإسباني الممتاز.

وأنهى برشلونة الجولة الأولى متقدما على غريمه التقليدي، بهدف دون رد، إذ دخل الفريق الزائر، المنتشي بفوز بثلاثية على نفس الفريق، الأربعاء الماضي، في منافسات كأس الملك، اللقاء ضاغطا محاولا فرض أسلوب لعبه، وهو الأمر الذي كاد أن يحوله ميسي لهدف التقدم، في الدقيقة 16، لو لم تحاذي كرته المرمى.

وفي الدقيقة 22، رد الكرواتي لوكا مودريتش بمحاولة خطيرة لريال مدريد، غير أن المدافع جيرارد بيكي، ناب عن الحارس تير شتيغن، وأزاح الكرة من المرمى.

التعادل السلبي، صمد إلى غاية الدقيقة 25، عندما تمكن الكرواتي الآخر إيفان راكيتيتش، من تسجيل أول الأهداف، بطريقة جميلة .

وحرك هذا الهدف الخط الأمامي للفريق “الملكي” من أجل تدارك التأخر، غير أنه لم يفلح في ذلك، لينتهي النصف الأول يتقدم زملاء ميسي بهدف دون رد.

وفي الجولة الثانية، بسط أصحاب الأرض سيطرة تامة على مجريات اللعب، وكثف من محاولاته، خاصة عن طريق البرازيلي فينيسيوس، غير أن فرصه لم تعرف طريقها للشباك، ولم تشكل خطورة كبيرة على شباك الحارس الألماني تير شتيغن.

في الجهة المقابلة، اعتمد برشلونة على الهجمات المرتدة، مستغلا المساحات التي يتركها ريال مدريد في الخلف، غير أنه لم يفلح في تحويل مرتداته إلى أهداف، لتنتهي المباراة بانتصار الفريق “الكتلوني” بهدف دون رد ويؤكد تقوفه هذا الموسم على غريمه المدريدي.

هذا الانتصار، مكن برشلونة من الابتعاد في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 60 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مطارده أتليتيكو مدريد، الذي سيخوض مباراته غدا عن نفس الجولة أمام ريال سويسيداد، فيما تجمد رصيد الريال، في 48 نقطة بالمركز الثالث.