شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» ينتقد تحقيق «مولر» والان نبدء بالتفاصيل

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، المحقق الخاص روبرت مولر، الذي سيسلم تقريره بشأن مزاعم وجود تواطؤ لحملة ترامب الرئاسية مع روسيا في انتخابات عام 2016 قائلا، إن خصومه السياسيين "يحاولون إبعاده بكلام هراء".

وتناول "ترامب" في كلمة مطولة مشحونة بالغضب سلسلة الأحداث التي أفضت إلى فتح التحقيق، وسخر من وزير العدل السابق جيف سيشنز، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي اللذين أقالهما.

وقال "ترامب" معلقا على تقرير مولر: "نحن ننتظر تقريرا أعده أناس غير منتخبين".

وأضاف "ترامب": "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصا لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء".

ومضى يقول: "الآن لم يحصل روبرت مولر أو الشخص الذي عينه على صوت واحد على الإطلاق".