توجيه هام لمحمد بن سلمان يستجيب لطفلين يعانيان هذا المرض

كشفت تقارير صحفية عن استجابة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى طلب والد طفلين مصابين بمرض مزمن، وأصدر توجيها عاجلا بشأنهما.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية ، السبت 2 مارس/ أذار، إن ابن سلمان أصدر توجيها بعلاج الطفلين مشاري وجنى القحطاني، في الخارج بعدما أخبره أمير منطقة عسير عن حالتهما.

ويعاني الطفلان من مرض وراثي، ناتج عن خلل جيني يضر البشرة ويتسبب في تكون بثور وفقاقيع بها، كما أنه يؤدي إلى تآكل في الجلد.

وسيتم علاج الطفلين في أحد المستشفيات المتخصصة بالخارج، حسب توجيه ولي العهد.

وكان والد الطفلين ويدعى سعيد القحطاني، تقدم بطلب إلى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، خلال زيارته لمحافظة طريب، بحسب "سبق".

وقالت الصحيفة إن الأمير تركي بن طلال ، نقل طلب والد الطفلين، على الفور، إلى الأمير محمد بن سلمان، الذي أصدر أمرا بعلاج الطفلين، ومتابعة حالتهما على نفقة الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد الطفلين سعيد القحطاني عبر عن شكره وتقديره إلى ولي العهد وأمير منطقة عسير.

ويشير خبراء إلى أن 15% من الأمراض الجلدية وراثية وهو ما يجعلها صعبة في العلاج.

والأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود: أمير منطقة عسير منذ ديسمبر 2018. وهو الابن الرابع للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود من الذكور.

أبرز المناصب:

الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.

عميد طيار بالقوات المسلحة السعودية.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة مينتور العربية للوقاية من المخدرات.

رئيس الهيئة الاستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة.

المشرف العام على مبادرة نلبي النداء الإغاثية .