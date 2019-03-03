شكرا لقرائتكم بوتفليقة يصرح بممتلكاته في وثيقة نشرتها صحيفة حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل قناة "العربية" بأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة صرح بممتلكاته في وثيقة نشرتها صحيفة "المجاهد" الحكومية.

والممتلكات التي صرح بها الرئيس بوتفليقة:

أ- العقارات:

*منزل منفصل يقع في سيدي فرج (بلدية ستاولي)، المسجل بموجب الرقم 226 من 11.11.1987.

*منزل مستقل يقع في شارع دي لا روشيل، الجزائر ، وفقاً لسجل الأرض رقم 7068/07 بتاريخ 11.12.2007.

*شقة تقع في ، شارع الشيخ بشير الإبراهيمي، البيار ، الجزائر العاصمة، حسب سجل الأراضي رقم 2939/07 بتاريخ 26.06.2007.

ب- الممتلكات المنقولة:

*عدد 2 سيارة خاصة.

وكانت وسائل إعلام تناقلت، السبت، أنباء عن عودة بوتفليقة إلى البلاد بعد رحلة علاجية في جنيف.

وتغلق الأمانة العامة للمجلس الدستوري الجزائري، منتصف ليل الأحد الثالث من مارس، أبوابها أمام تلقي طلبات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ومن المفترض أن يقدم المرشح عبدالعزيز بوتفلیقة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسیة، الأحد 03 مارس، وسط مسیرات مناھضة لترشح الرئیس المنتھیة ولايته بوتفلیقة لعھدة خامسة.

وقالت مصادر لـ"العربية" في وقت سابق اليوم إن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات.

كما كشفت مصادر جزائرية متطابقة عن أن تعديلا حكومیا وشیكا سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة، سیكون الأوسع على الإطلاق والأكبر من نوعه.